«Локомотив-Кубань» в гостях переиграл «Самару»

«Локомотив-Кубань» в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Самарой» — 104:63.

В составе гостей самым результативным игроком стал Всеволод Ищенко, на счету которого 15 очков. У хозяев 26 очков набрал Михаил Кулагин.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ с результатом 23-11. «Самара» идет 11-й (2-31).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 63:104 (20:30, 15:28, 13:25, 15:21)

25 марта. Самара. Дворец спорта имени В. С. Высоцкого.