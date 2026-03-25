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25 марта, 20:06

«Локомотив-Кубань» в гостях переиграл «Самару»

Анастасия Пилипенко

«Локомотив-Кубань» в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Самарой» — 104:63.

В составе гостей самым результативным игроком стал Всеволод Ищенко, на счету которого 15 очков. У хозяев 26 очков набрал Михаил Кулагин.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ с результатом 23-11. «Самара» идет 11-й (2-31).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 63:104 (20:30, 15:28, 13:25, 15:21)

25 марта. Самара. Дворец спорта имени В. С. Высоцкого.

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Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК Самара
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