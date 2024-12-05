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Сегодня, 20:01

«Локомотив-Кубань» проиграл «Самаре»

Руслан Минаев
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«Локомотив-Кубань» на выезде уступил «Самаре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 71:72.

Самым результативным игроком матча стал Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань») — 29 очков.

«Локомотив» потерпел 4-е поражение в 17 матчах сезона и занимает 3-е место в таблице чемпионата. «Самара» с 7 победами и 10 поражениями — на 7-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Самара» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 72:71 (20:18, 19:18, 13:7, 20:28)

5 декабря. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

БК Локомотив-Кубань
БК Самара
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