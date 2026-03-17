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17 марта, 19:39

«Енисей» обыграл «Самару» и прервал серию из трех поражений подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Енисей» на выезде победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:73.

Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярцев Доминик Артис, который набрал 25 очков.

«Енисей» (13 побед — 19 поражений) выиграл впервые за последние 4 матча и занимает восьмое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» (2-29) потерпела четвертое поражение подряд и остается последней в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Енисей» (Красноярск) — 73:94 (14:28, 18:22, 28:23, 13:21)

«Самара»: Кулагин (17), Походяев (17), Минченко (16 + 6 подборов)

«Енисей»: Артис (25 + 7 передач + 6 подборов), Сонько (17), Тасич (13 + 6 подборов), Коулмэн (11)

17 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

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БК Енисей
БК Самара
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