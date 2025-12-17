«Енисей» нанес «Самаре» 15-е поражение подряд

«Енисей» на выезде победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:72.

У красноярского клуба самым результативным игроком стал Данило Тасич — 17 очков. У самарцев больше всех очков набрал Никита Михайловский — 21.

«Енисей» одержал шестую победу в 15 матчах и занимает восьмое место в таблице чемпионата. «Самара» проиграла 15-й матч подряд и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Енисей» (Красноярск) — 72:94 (15:20, 17:31, 20:23, 20:20)

«Самара»: Михайловский (21 очко), Походяев (15)

«Енисей»: Тасич (17), Артис (16), Долинин, Рыжов (оба — 15)

17 декабря. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».