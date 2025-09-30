ЦСКА обыграл «Самару» в первом матче сезона Единой лиги ВТБ
ЦСКА на выезде победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2025/26 — 82:63. Игра прошла в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист армейцев Ливио Жан-Шарль. Он набрал 22 очка. У самарцев 19 очков набрал Никита Михайловский.
Следующий матч ЦСКА проведет 5 октября против «Пармы». «Самара» 4 октября сыграет с «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Самара» — ЦСКА (Москва) — 63:82 (17:17, 9:20, 20:25, 17:20)
С: Михайловский (19 + 8 подборов), Кулагин (14)
Ц: Жан-Шарль (22 + 5 подборов), Джекири (18 + 5 подборов), Тримбл (10 + 8 подборов + 6 передач)
30 сентября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»
Новости