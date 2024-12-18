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Сегодня, 19:46

ЦСКА победил «Самару»

Руслан Минаев
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ЦСКА на выезде обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:63.

Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл (ЦСКА) — 14 очков.

ЦСКА одержал 18-ю победу в 20 матчах и лидирует в таблице чемпионата. У «Зенита» (17 побед в 19 играх), который занимает второе место остается одна игра в запасе.

«Самара» с 7 победами и 13 поражениями — на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Самара» — ЦСКА (Москва) — 63:93 (21:18, 18:23, 11:24, 13:28)

18 декабря. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

БК Самара
БК ЦСКА
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