«Автодор» обыграл «Самару» с разницей в три очка
«Автодор» на выезде одержал победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:73.
Самым результативным игроком встречи стал Брайант Кроуфорд из саратовской команды, который набрал 25 очков.
«Автодор» одержал пять побед при семи поражениях в нынешнем сезоне и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Самара» (4 победы и 7 поражений) располагается на строчку ниже.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 73:76 (19:15, 15:15, 21:19, 18:27)
7 ноября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».
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