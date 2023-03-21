«Автодор» обыграл «Самару» благодаря 27 очкам Ньюмэна
«Автодор» в гостях обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:83.
В составе саратовского клуба самым результативным игроком стал Малик Ньюмэн — 27 очков. У самарцев больше всех набрал Джеймс Эннис — 17 очков.
В турнирной таблице этапа проигравших «Автодор» занимает 8-е место с 14 победами в 31 матчей. У «Самары» — 9-я строчка и 13 побед после 31 встречи.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 83:87 (16:29, 22:25, 31:12, 14:21)
21 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».
Новости