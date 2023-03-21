«Автодор» обыграл «Самару» благодаря 27 очкам Ньюмэна

«Автодор» в гостях обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:83.

В составе саратовского клуба самым результативным игроком стал Малик Ньюмэн — 27 очков. У самарцев больше всех набрал Джеймс Эннис — 17 очков.

В турнирной таблице этапа проигравших «Автодор» занимает 8-е место с 14 победами в 31 матчей. У «Самары» — 9-я строчка и 13 побед после 31 встречи.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 83:87 (16:29, 22:25, 31:12, 14:21)

21 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».