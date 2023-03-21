Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:09

«Автодор» обыграл «Самару» благодаря 27 очкам Ньюмэна

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Автодор» в гостях обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:83.

В составе саратовского клуба самым результативным игроком стал Малик Ньюмэн — 27 очков. У самарцев больше всех набрал Джеймс Эннис — 17 очков.

В турнирной таблице этапа проигравших «Автодор» занимает 8-е место с 14 победами в 31 матчей. У «Самары» — 9-я строчка и 13 побед после 31 встречи.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 83:87 (16:29, 22:25, 31:12, 14:21)

21 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

БК Автодор
БК Самара
0
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Центровой МБА Клюев пропустит остаток сезона из-за травмы лодыжки
Новости
RSS RSS
Все новости