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Сегодня, 19:33

Рыжов считает «Зенит» фаворитом следующего сезона Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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Баскетбольный агент Станислав Рыжов рассказал, кого видит фаворитом нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Однозначно «Зенит» — фаворит следующего сезона. Клуб ведет активную работу на трансферном рынке. Подписан Курич, к российскому костяку добавилось несколько российских игроков. «Зенит» лидирует по возможностям на трансферном рынке. Задача в том, чтобы конвертировать эти возможности в успех на площадке», — приводит «Спорт День за Днем» слова Рыжова.

В сезоне-2022/23 победителем Единой Лиги ВТБ стал УНИКС. В финальной серии казанская команда обыграла «Локомотив-Кубань» со счетом 4-1.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-ryzhov-zenit-favorit-sleduyushchego-sezona-edinoy-ligi-vtb-
баскетбол
БК Зенит
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