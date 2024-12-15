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15 декабря, 23:43

Рыжов о 23 очках в матче с «Енисеем»: «Хотел опередить Муна и Бэйкона»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровой БК «Зенит» Егор Рыжов поделился мнением о победе над «Енисеем» (97:69) в матче Единой лиги ВТБ. 20-летний воспитанник сине-бело-голубых стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка (8/8 — с игры) и сделав 9 подборов.

— По ходу матча, особенно в четвертой четверти, было заметно, что вы, Бэйкон и Мун набирали одинаковое количество очков. Для вас было важно опередить товарищей по команде?

— Конечно, было важно. Но я просто делал то, что от меня ждут, и все.

— Сегодня вы уверенно реализовывали штрафные броски (7/7), были данки. Можно ли говорить о том, что появилась та уверенность, которой не хватало раньше?

— Максим Учайкин (ассистент главного тренера «Зенита») бросает со мной очень много штрафных бросков и не только их. Спасибо ему большое, помогает мне. Так уверенность и появляется, да.

— Как будете праздновать эту победу и свои 23 очка? Может быть, что-то особенное приготовите?

— Ничего особенного. Также буду праздновать на тренировке, бросая штрафные с Максимом Учайкиным.

— И последнее, о чем хочется спросить, это о качестве покрытия, о качестве паркета. Многие говорят о том, что он волнами здесь постелен. Были ли проблемы в связи с этим?

— Паркет, конечно, вообще прикольный. Он много очень где проседает, и мяч бывает отскакивает не туда, куда нужно. Но это никак не повлияло на итоговый счет встречи, — цитирует Рыжова официальный сайт баскетбольного «Зенита».

Сине-бело-голубые одержали 12-ю победу подряд и вместе с ЦСКА лидируют в регулярке (по 17 побед).

Баскетбол
БК Енисей
БК Зенит
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