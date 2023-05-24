Руженцев назвал игроков, которые впечатлили его в «Финале четырех» Евролиги

Форвард баскетбольного ЦСКА Самсон Руженцев, ставший одним из главных открытий сезона Единой лиги ВТБ, поделился мнением о «Финале четырех» Евролиги-2022/23.

«Меня впечатлил Рокас Йокубайтис, — заявил «СЭ» Руженцев. — Молодой баскетболист, но уже играет важную роль в «Барселоне», не стесняется брать игру на себя на такой стадии турнира, не проседает. Эди Тавареш — просто монстр. Без него «Реал» бы не выиграл Евролигу. В целом были интересные матчи, особенно финал, закончившийся чумовым броском Серхио Юля по очень сложной траектории. Мне кажется, в этом и заключается величие. В самый нужный момент Юль показал, что он — тот баскетболист, который может решать. Огромное уважение ему и всей организации мадридцев».

В финале Евролиги «Реал» обыграл «Олимпиакос» (79:78). В матче за третье место «Монако» оказался сильнее «Барселоны» (78:66).