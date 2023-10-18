Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:55

«Руна» обыграла «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Руна» обыграла «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 70:64.

Лучший результат у победителей показал защитник Джеремайя Хилл, набравшиий 23 очка и сделавший три подбора и четыре результативные передачи.

Для «Руны» эта победа стала четвертой в пяти матчах в сезоне Единой лиги ВТБ, «Парма» потерпела третье поражение.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — «Парма-Пари» (Пермь) — 70:64 (21:14, 17:18, 14:13, 18:19)

18 октября. Москва. «ДС Динамо».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
БК Парма (Пермь)
БК Руна
0
Читайте также
Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история
Эрмосо впервые вызвана в женскую сборную Испании после скандала с поцелуем
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань» в чемпионате Единой лиги ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости