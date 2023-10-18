«Руна» обыграла «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Руна» обыграла «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 70:64.

Лучший результат у победителей показал защитник Джеремайя Хилл, набравшиий 23 очка и сделавший три подбора и четыре результативные передачи.

Для «Руны» эта победа стала четвертой в пяти матчах в сезоне Единой лиги ВТБ, «Парма» потерпела третье поражение.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — «Парма-Пари» (Пермь) — 70:64 (21:14, 17:18, 14:13, 18:19)

18 октября. Москва. «ДС Динамо».