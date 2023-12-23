«Руна» обыграла МБА в Единой лиге ВТБ
«Руна» дома одержала победу над МБА в матче Единой лиги ВТБ — 69:63.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Даниил Касаткин, набравший 21 очко, 5 подборов и 4 передачи. Лучшим у победителей был Никола Иванович (16 очков и 4 передачи).
«Руна» идет на восьмом месте в Единой лиге ВТБ. МБА занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Руна» (Москва) - МБА (Москва) — 69:63 (19:8, 17:18, 21:24, 12:13)
23 декабря. Москва. «ДС Динамо».
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