Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

23 октября 2025, 12:33

Руководители Единой лиги прокомментировали первый международный матча сезона

Руководители Единой лиги ВТБ — генеральный директор Илона Корстин и президент Сергей Кущенко специально для «СЭ» поделились своими впечатлениями о первом международном матче в рамках внутрисезонного Кубка — нового турнира с участием восьми клубов из трех стран, стартовавшего в этом сезоне. В минувший вторник ЦСКА на своей площадке проиграл сербской «Меге» (счет — 72:81).

«Безусловно, нам хотелось сделать яркое зрелище в Москве, на первом домашнем матче ЦСКА против сербской «Меги», — отметила генеральный директор Единой лиги Илона Корстин. — Огромную работу здесь провела Лига, клуб и наш партнер. Вместе нам получилось собрать полный зал и подарить зрителям ощущение праздника. На ЦСКА Арене был солдаут — 9500 зрителей. При организации мы действовали по сценарию Матча всех звезд, который всегда является праздником. Наша цель — привлечение дополнительной аудитории и развитие баскетбола. Мы работаем для того, чтобы баскетбол стал более популярным, чтобы больше людей ходило на нашу любимую игру. В качестве бонуса на арене можно было послушать, например, Басту.

Матч особенный и потому, что к нам приехала иностранная команда — сербская «Мега», где играют перспективные игроки, способные в будущем попасть в НБА. Это настоящая фабрика по производству молодых талантов. Было невероятно сложно организовать подобный турнир. Самые большие сложности возникали именно с календарем, потому что иностранные команды участвуют у себя в чемпионате, а боснийская «Игокеа» также выступает в Лиге чемпионов».

«Сегодня был микс спорта и шоу, — сказал президент Единой лиги Сергей Кущенко. — На первом месте здесь и шоу, и баскетбол, который был на высочайшем уровне. Меня лично «Мега» не удивила. В прошлом сезоне я смотрел их матчи несколько раз, при мне они обыграли «Дубай», абсолютно таким же образом, как и сегодня справились с ЦСКА. Командными действиями. В сложные моменты у них обязательно находился игрок, который решал проблему, либо проходом, либо броском с дистанции. Результат матча в Москве подтверждает, что вся борьба в группе только начинается.

«Мега» — темная лошадка, которая действительно показала, что возможно все. Матч этих же команд в Сербии будет совершенно другим. ЦСКА сделает более тщательный скаутинг. Наверное, им где-то не хватало информации про сербов, хотя это коллектив, который всегда играет в командный баскетбол. Количество задействованных игроков, количество их энергии поражает. В том числе отмечу и их защиту — они не давали спокойно первым номерам ЦСКА переходить в нападение. Может быть, не хватило центрового ЦСКА Тони Джекири. Может быть, сказывается и то, что уже через три дня у армейцев важный матч с УНИКСом. Но это не умаляет заслуг «Меги», которая показала качественный баскетбол и все 40 минут показывала терпение».

Следующий матч внутрисезонного Кубка Единой лиги пройдет 4 ноября — «Меги» примет на домашней площадке российский «Локомотив-Кубань».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Радулов перевернул вообще все, Буше сложно переварить случившееся, а седьмая игра – коробка с сюрпризом. Что произошло после матча «Авангард» – «Локомотив»
NYT рассказала о планах Белого дома ввести проверку новых ИИ-моделей
«Ак Барс» прошел «Металлург» и стал первым финалистом плей-офф КХЛ
Google оштрафовали на 15,2 млн рублей за неудаление запрещенного контента в РФ
Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного турнира WTA в Мадриде
Макрон спел на ужине в Ереване под аккомпанемент Пашиняна
Популярное видео
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Канцеров: вылет «Металлурга», Ткачев, будущее в НХЛ
Канцеров: вылет «Металлурга», Ткачев, будущее в НХЛ
«Металлург» завершил сезон
«Металлург» завершил сезон
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Авангард» провел худший матч в плей-офф
«Авангард» провел худший матч в плей-офф
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Андрей Разин ищет врагов. Кузнецов покидает «Салават Юлаев»?
Андрей Разин ищет врагов. Кузнецов покидает «Салават Юлаев»?
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» горит 1-3 «Авангарду»
«Локомотив» горит 1-3 «Авангарду»
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

УНИКС обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ и одержал шестую победу подряд

«Зенит» выиграл у «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости