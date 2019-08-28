Рон Бэйкер: «Сашу Кауна знает вся Америка»

Новичок ЦСКА Рон Бэйкер в интервью «Известиям» заявил, что Александр Каун очень известен в США. Россиянин в сезоне-2015/16 выступал за «Кливленд».

— В новом сезоне вам часто придется противостоять Алексею Шведу. Знаете его?

— Нет, я не знаком с ним и слабо представляю себе, что это за игрок.

— Он выступает за «Химки», куда недавно еще перешел и Тимофей Мозгов...

— А вот Мозгова я хорошо знаю. В США его знают все — он чемпион NBA, выступал за многие команды. Но еще больше у нас в стране известен другой русский игрок — Саша Каун.

— То есть вы хотите сказать, что Сашу Кауна знает вся Америка?

— Можно и так сказать. Например, если взять штат Канзас, где баскетбол как религия, нет такого человека, кто бы не знал Кауна. Если он будет идти по улице, его начнут останавливать на каждом шагу, брать автографы и фотографироваться.