Родригес поблагодарил ЦСКА

Защитник Серхио Родригес, который покидает ЦСКА по обоюдному согласию сторон, поблагодарил клуб за помощь и доверие. Он отметил, что после того как были решены все поставленные задачи, настал идеальный момент, чтобы расстаться и продолжать двигаться вперед.

– После двух потрясающих сезонов, после того как мы решили все поставленные задачи, настал идеальный момент, чтобы расстаться и продолжать двигаться вперед. Хочу поблагодарить господина Андрея Ватутина, госпожу Наташу Фураеву и весь менеджмент ЦСКА, благодаря которым все это стало возможным. Спасибо господину Итудису, тренерскому штабу, товарищам по команде, работникам клуба за помощь и доверие. Большое Спасибо всем армейцам за отличную поддержку все это время! – приводит пресс-служба клуба слова Родригеса.