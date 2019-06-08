Родригес не знает, останется ли он в ЦСКА

Защитник ЦСКА Серхио Родригес пока не может понять, хочет ли клуб оставить его в составе на следующий сезон. Он выступает за клуб с 2017 года, после подписания контракта по схеме "2+1".

– Опция на следующий сезон есть у ЦСКА, есть у меня, – цитируют "РИА-Новости" Родригеса. – Но пока клуб никак не дал понять, что хочет видеть меня в команде в следующем году, ничего не говорил, так что пока я не знаю. Сейчас момент, когда нужно фокусироваться на финале Лиги ВТБ, добиться победы, а там – посмотрим, что случится. Остался бы, если бы все зависело только от меня? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, чего хочет ЦСКА. Когда сезон будет окончен, когда пойму, чего хочет клуб, тогда и буду решать.

ЦСКА одержал вторую победу над "Химками" во втором финальном матче Единой лиги ВТБ – 103:92. У армейцев лучшую результативность показал Родригес.