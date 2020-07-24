Риверс хочет принести «Зениту» первый трофей

Новичок «Зенита» Кей Си Риверс рассчитывает выиграть со своей новой командой трофей. Об этом 33-летний американец сообщил в интервью «Известиям». Ранее он становился чемпионом национальных чемпионатов и Кубков Испании, Греции, Литвы и Сербии, побеждал в Адриатической лиге.

— В своей карьеры вы выиграли много титулов — если начать их все перечислять, то это займет много времени. Вы считаете себя счастливчиком?

— Счастливчиком? Нет, просто у меня ДНК победителя. Во всех своих командах я ставил цель выиграть титул и прикладывал для этого максимум усилий. Где-то это получалось сделать, где-то нет. Конкуренция в европейском баскетболе высокая. При этом могу сказать, что доволен своей карьерой, но я до сих пор голоден до побед. Хочу принести первый титул своей новой команде.