Римас Куртинайтис: «В лазарете пока остаются лишь Вяльцев и Мозгов»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал о проблемах с составом, которые вызвали травмы игроков.

— К нам вернулись Крамер и Йович, которые играют здорово, хотя могут еще лучше, — приводит слова тренера официальный сайт «Химок». - Нужно понимать, что Крамер после тяжелой травмы был вне баскетбола восемь месяцев, Йович после перелома ребра не тренировался две недели. Им нужно немного времени, хотя их действий оказалось достаточно, чтобы выиграть матч Евролиги. К нам постепенно возвращаются травмированные, и в лазарете пока остаются лишь Вяльцев и Мозгов. Ждем, когда они снова выйдут на площадку.

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