Экс-тренер Тиммы: «Только читал новости о Янисе. Сегодня даже получил сообщение из Саудовской Аравии!»

Бывший тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал «СЭ» о том, как узнал о смерти бывшего подопечного Яниса Тиммы.

«Последний раз мы общались лет 5 назад. После я ушел из «Химок». А он позже был в Майами, сменил три команды. Только читал новости о нем. Я прочитал, что пишут в баскетбольных латвийских новостях. Жду официальной информации. Сегодня даже получил сообщение из Саудовской Аравии! У меня там живет друг, который первым прислал новость о Янисе», — сказал Куртинайтис «СЭ».

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой в Москве.

В России 32-летний спортсмен выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.