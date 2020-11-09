Римас Куртинайтис: «Мы вместе должны выдержать этот непростой период и начать выигрывать»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал о ситуации в команде перед центральным матчем недели в Единой лиге ВТБ против ЦСКА.

— У нас нет четырех важных игроков, и я не преувеличиваю, учитывая, что Моня и Вяльцев — это сердце команды, по отношению к работе, бойцовским качествам, — отметил «Известиям» Римас Куртинайтиса. — Остальные все в строю, постепенно набирают форму. Жаль, что мы не можем выиграть последние несколько матчей при равной игре, немного не хватает мощи в атаке, спортивной формы. Мы не можем забивать по 90-100 очков, как раньше, но постепенно всё идёт в гору.

Если говорить про матч с ЦСКА, то шансы всегда 50 на 50. Вне зависимости от того, играешь ты с ними дома или на выезде. Посмотрим, как всё сложится на этот раз. Мы делаем тренировки короче, но они стали более интенсивные. Скажу честно, последствия карантина чувствуются. Я хорошо знаю работоспособность 90% игроков нашего ростера, они провели здесь прошлый сезон. У ряда игроков нет той энергии и активности, которую мы привыкли видеть, но этому есть объяснение, — заявил главный тренер «Химок».

— Во-первых, коронавирус, которым многие переболели, серьёзно атакует легкие, а они очень важны для профессиональных спортсменов. Во-вторых, последние две-три недели они занимались дома без привычной нагрузки. Но, думаю, что мы все наверстаем. Наконец-то у нас появилась возможность тренироваться пять на пять. Мы много смотрим видео, разбираем свои потери, которые приводят к поражениям. Надеюсь, что вся эта работа принесет свои плоды.

Нам нужен импульс победы, который игроки должны вернуть. Парни стараются, много работают. Обвинять и ругать никого из баскетболистов нельзя. Их возможности гораздо выше, чем-то место, которое мы занимаем сейчас в обоих турнирах. Мы вместе должны выдержать этот непростой период и начать выигрывать. Понимаем, что болельщики и руководство ждут от нас совершенно других результатов, — сказал Куртинайтис.

Матч «Химки» — ЦСКА пройдет в понедельник, 9 ноября. Начало — в 20.00 (мск).