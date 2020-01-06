Римас Куртинайтис: «Хочу посочувствовать ЦСКА и тренеру Итудису»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после победы над ЦСКА (96:80) в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ подвел итоги встречи.

— В первую очередь, хочу выделить настрой команды на эту игру, — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба Лиги ВТБ. — Иногда тренер не все может, и именно от игроков зависит, как они настроены, как сыграют сверх своих возможностей. Сегодня мы все это видели: игра была жесткой, как всегда против ЦСКА, и я рад, что мы достигли того успеха, которого хотели. Может быть, итоговая разница не соответствует самой игре, потому что мы всегда боремся с ЦСКА на равных. Также хочу посочувствовать ЦСКА и тренеру Димитрису, однако такова наша работа: один из нас должен быть огорчен. Рад, что сегодня праздник у нас в Химках, тем более, вчера была годовщина с момента основания клуба — «Химкам» исполнилось 23 года. Эту победу мы посвящаем дню рождения «Химок».