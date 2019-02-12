Римас Куртинайтис: "Химки" должны научится играть концовки"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (82:84) отметил, что команда плохо провела концовку.

- Жалко, домашние матчи мы должны выигрывать. У нас были проблемы с подбором, потому что мы значительно уступали сопернику в росте, хотя боролись хорошо и каких-то претензий к игрокам у меня нет, - привоидт пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Куртинайтиса. - Играли на максимуме, но чуть-чуть не повезло, когда в конце Ди Бост не забил свободный бросок, а Райт из такой же ситуации свой бросок реализовал.

Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что нам всем нужно научиться играть концовки. Ситуация выглядит странно, ведь одно дело, если игрокам по 20 лет и еще нужно чему-то учиться, то в нашей команде большинство игроков в возрасте, им по 30 лет и больше, а концовки мы играем бездарно. Так было и против "Зенита", когда, имея "-4" и 40 секунд до конца, мы на протяжении 20 секунд не могли бросить по кольцу и даже не сыграли в нападении. Никто не понял, что нужно провести быструю атаку, чтобы сэкономить время.

Сегодня мы имели 10 секунд, можно было спокойно пройти, спровоцировать фол и забить из-под кольца, мы же решили сделать сложный бросок с центра. Этим моментам мы должны научиться, и это сложно, ведь в каждой игре бывают разные ситуации, но над этим надо работать, потому что концовка – самое важное. Это наш минус, который мы должны сделать плюсом.