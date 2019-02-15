Римас Куртинайтис: "Даже в быстрые отрывы "Химки" переходили медленно"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКС (58:73) отметил, что команда провела игру бездарно.

- Поздравляю УНИКС с хорошей победой. Этот матч мы как начали бездарно, так и не смогли вернуться в игру, поэтому победа соперника заслуженная, - приводит пресс-служба "Химок" слова Куртинайтиса. - Я давно не видел, чтобы "Химки" сделали 26 потерь. Мы команда Евролиги, но про баскетбол здесь сказать нечего. Также мы играли на неправильной скорости и даже в быстрый отрыв переходили медленно.