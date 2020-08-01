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«Решил не тратить время на это». Шенгелия — о критике в Грузии из-за его перехода в ЦСКА

10:18
Торнике Шенгелия. Фото "Баскония"
Торнике Шенгелия. Фото "Баскония"
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Новичок ЦСКА, форвард Торнике Шенгелия заявил, что его не беспокоит критика в Грузии в связи с переходом в московский клуб.

— Меня это не беспокоит, — цитирует Leadersport.ge Шенгелию. — Неважно, что я скажу, в любом случае, ни те, кто меня поддерживает, ни те, кто выступает против меня, не поменяют мнения. Я решил просто не тратить на это время, мне нельзя терять время сейчас.

Шенгелия подписал контракт с ЦСКА летом этого года, Переход игрока в ЦСКА вызвал бурную реакцию в Грузии. Баскетболист подвергся критике со стороны соотечественников, в том числе общественных деятелей и президента страны Саломе Зурабишвили.

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