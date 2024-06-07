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Сегодня, 13:36

Ребич покинул «Самару» по истечении контракта

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Самары» Никола Ребич покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний серб покинул самарцев по окончании контракта.

«Мы благодарим Николу за время, проведенное в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Ребич выступал за «Самару» с лета 2023 года. Защитник провел 43 матча в Единой лиги ВТБ, где в среднем набирал 8,5 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.

БК Самара
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