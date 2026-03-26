Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

26 марта, 22:30

Мун: «Уверен, что в этом году «Зенит» может добиться чего-то особенного»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Разыгрывающий БК «Зенит» Ксавьер Мун прокомментировал «СЭ» победу над УНИКСом (85:77), которая позволила петербургскому клубу выйти в «Финал четырех» Winline Basket Cup.

Американский разыгрывающий набрал 27 очков, реализовав 9/10 бросков с игры и забив 5/5 штрафных бросков.

— Вы показали блестящую игру в Казани и помогли своей команде пробиться в «Финал четырех» (гостей устраивала только победа — Прим. «СЭ»). Это один из самых счастливых моментов после вашего возвращения в «Зенит»?

— Безусловно. Это моя первая игра после двух пропущенных матчей. У меня была небольшая травма подколенного сухожилия, так что было приятно выйти на площадку, одержать победу и показать такую результативную игру.

— Сегодня вы набрали 27 очков. Каков ваш личный рекорд в профессиональной карьере?

— Когда я выступал в G-лиге, то набрал в одном из матчей 44 очка.

— Вам нравится формат «Финал четырех», когда все решается в одной игре?

— Обожаю такое. Каждый выкладывается на максимум в каждом эпизоде. Победить может кто угодно, так что я с нетерпением жду этого.

— Решающая стадия пройдет в Санкт-Петербурге. Это придает дополнительной мотивации?

— Играть перед домашней публикой — всегда приятно. Жду встречи с нашими болельщиками и возможности устроить для них мощный перфоманс. Надеюсь, мы выйдем в финал и одержим победу.

— В полуфинале вам предстоит сыграть с ЦСКА. Для вас это особенный матч?

— Нет, это просто очередная игра. В матчах с ЦСКА нет ничего особенного. Понятно, что сейчас они на вершине турнирной таблицы, но мы не уступаем им ни в чем. Поэтому, безусловно, с нетерпением ждем этого противостояния.

— Что вы думаете о нынешнем составе «Зенита»? Верите ли вы, что команда способна выиграть оба трофея в этом сезоне?

— Однозначно. Я верю в ребят, которые сейчас в команде, в то, как мы играем, как стараемся двигать мяч в нападении, как останавливаем соперников в защите. Уверен, что в этом году мы можем добиться чего-то особенного.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Любой ценой хотят сделать Мексику чемпионом». Наркокартель мог угрожать игрокам Эквадора на ЧМ-2026?
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
Что произошло за неделю с 29 июня по 5 июля. Главное
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Польша рассекретит все поставки оружия Украине с 2022 года и проверит утечки
Крупные российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам
Популярное видео
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» обыграл УНИКС на Basket Cup

«Енисей» дома победил «БЕТСИТИ Парму»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости