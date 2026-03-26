Мун: «Уверен, что в этом году «Зенит» может добиться чего-то особенного»

Разыгрывающий БК «Зенит» Ксавьер Мун прокомментировал «СЭ» победу над УНИКСом (85:77), которая позволила петербургскому клубу выйти в «Финал четырех» Winline Basket Cup.

Американский разыгрывающий набрал 27 очков, реализовав 9/10 бросков с игры и забив 5/5 штрафных бросков.

— Вы показали блестящую игру в Казани и помогли своей команде пробиться в «Финал четырех» (гостей устраивала только победа — Прим. «СЭ»). Это один из самых счастливых моментов после вашего возвращения в «Зенит»?

— Безусловно. Это моя первая игра после двух пропущенных матчей. У меня была небольшая травма подколенного сухожилия, так что было приятно выйти на площадку, одержать победу и показать такую результативную игру.

— Сегодня вы набрали 27 очков. Каков ваш личный рекорд в профессиональной карьере?

— Когда я выступал в G-лиге, то набрал в одном из матчей 44 очка.

— Вам нравится формат «Финал четырех», когда все решается в одной игре?

— Обожаю такое. Каждый выкладывается на максимум в каждом эпизоде. Победить может кто угодно, так что я с нетерпением жду этого.

— Решающая стадия пройдет в Санкт-Петербурге. Это придает дополнительной мотивации?

— Играть перед домашней публикой — всегда приятно. Жду встречи с нашими болельщиками и возможности устроить для них мощный перфоманс. Надеюсь, мы выйдем в финал и одержим победу.

— В полуфинале вам предстоит сыграть с ЦСКА. Для вас это особенный матч?

— Нет, это просто очередная игра. В матчах с ЦСКА нет ничего особенного. Понятно, что сейчас они на вершине турнирной таблицы, но мы не уступаем им ни в чем. Поэтому, безусловно, с нетерпением ждем этого противостояния.

— Что вы думаете о нынешнем составе «Зенита»? Верите ли вы, что команда способна выиграть оба трофея в этом сезоне?

— Однозначно. Я верю в ребят, которые сейчас в команде, в то, как мы играем, как стараемся двигать мяч в нападении, как останавливаем соперников в защите. Уверен, что в этом году мы можем добиться чего-то особенного.