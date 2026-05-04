Разыгрывающий «Зенита» Мун подвел итоги серии с «Уралмашем»

Разыгрывающий БК «Зенит» Ксавьер Мун в комментарии для «СЭ» назвал ключевой момент в серии 1/4 финала Кубка Белова против «Уралмаша» (3-1).

— Как оцените итоги серии с «Уралмашем»? Какая игра стала переломной?

— Изначально мы понимали, что серия будет непростой, переломным моментом, думаю, стала третья игра. В ней мы одержали первую гостевую победу и вышли вперед в серии. Это заставило соперника нервничать. После этого мы просто хотели повторить то же самое в четвертом матче. Горжусь, что ребята довели дело до конца, действовали собрано все 40 минут. Теперь мы идем дальше. Отдельно бы хотел отметить баскетболистов «Уралмаша». У них отличная команда, парни боролись очень упорно.

— Деяну Радоничу удалось найти оптимальные сочетания после неудачной первой игры?

— Тренер отлично поработал. Нашел ключевые сочетания игроков, определил через каких игроков соперника лучше атаковать. В последних трех играх мы также очень внимательно действовали в защите.

— Кто стал Х-фактором серии?

— Я не могу выделить кого-то одного — каждый игрок нашего ростера внес важный вклад в победу в этой серии. И, чтобы выиграть следующую, нам снова понадобится вклад каждого. Это 100 процентов.

— Возвращение Луки Шаманича придало команде дополнительных сил?

— Безусловно. Лука много работал в течение сезона, так что его возвращение в строй действительно стало важным. Свои минуты он провел на высоком уровне.

В полуфинале плей-офф «Зенит» сыграет с УНИКСом. Серия начнется 11 мая.