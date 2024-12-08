Защитник «Зенита» Мун: «Думаю, мы бы были конкурентоспособны в Евролиге»

Разыгрывающий БК «Зенит» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» отметил, что доволен атмосферой в раздевалке команды.

— Перед игрой с ЦСКА вам вручили приз MVP ноября. Что для вас это значит?

— Мне очень приятно такое признание, но в первую очередь это заслуга моих партнеров по команде, доверия тренерского штаба. Без них я бы не показал такую высокую эффективность. Мне очень нравится, какой у нас собрался коллектив.

— 18 декабря вам также играть дома с УНИКСом.

— Надеюсь, что вновь будет полный зал болельщиков. Играть в такой атмосфере — одно удовольствие. Наши фанаты — наше огромное преимущество.

— Чави Паскуаль признался, что по всем параметрам матч с ЦСКА был уровня Евролиги.

— Жаль, что в этом году у нас нет возможности выступать в этом турнире. Думаю, мы бы были конкурентоспособны.

— В феврале в Москве состоится Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Хотели бы принять в нем участие?

— Да, мне было бы это интересно.