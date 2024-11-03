Щербенев о победе над «Локо»: «Максимально позитивно возвращаемся в Петербург»

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» (77:71) в матче недели Единой лиги ВТБ.

— Сильно волновались в своем первом матче против «Локомотива-Кубань» в Краснодаре?

— Непривычно играть за противоположную команду в краснодарском «Баскет-Холле». Коленки не тряслись, но немного переживал. Благо болельщики хорошо встретили, за что им очень благодарен. Рад, что удалось победить в таком непростом матче.

— С какими чувствами покидаете Краснодар?

— Сейчас отличное настроение. Увидел всех родных, пообщался. Всегда рад приехать в родной город. Особенно приятно покидать Краснодар с победой. Максимально позитивно едем обратно в Петербург. Взяли реванш за домашнюю неудачу.

— Самый яркий момент матча для вас?

— Когда удалось набрать очки с игры. Это непередаваемые ощущения. Все-таки я воспитанник «Локо», провел здесь много лет, вырос как игрок. Это интересный опыт. При этом я понимаю, что это профессиональный спорт. Тут такое бывает.