Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:19

Щербенев о победе над «Локо»: «Максимально позитивно возвращаемся в Петербург»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» (77:71) в матче недели Единой лиги ВТБ.

— Сильно волновались в своем первом матче против «Локомотива-Кубань» в Краснодаре?

— Непривычно играть за противоположную команду в краснодарском «Баскет-Холле». Коленки не тряслись, но немного переживал. Благо болельщики хорошо встретили, за что им очень благодарен. Рад, что удалось победить в таком непростом матче.

— С какими чувствами покидаете Краснодар?

— Сейчас отличное настроение. Увидел всех родных, пообщался. Всегда рад приехать в родной город. Особенно приятно покидать Краснодар с победой. Максимально позитивно едем обратно в Петербург. Взяли реванш за домашнюю неудачу.

— Самый яркий момент матча для вас?

— Когда удалось набрать очки с игры. Это непередаваемые ощущения. Все-таки я воспитанник «Локо», провел здесь много лет, вырос как игрок. Это интересный опыт. При этом я понимаю, что это профессиональный спорт. Тут такое бывает.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Александр Щербенев
Читайте также
Два года без футбола за безумие в матче ЦСКА – «Спартак». Армейца Рошу ждет жестокое наказание
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
В Валенсии выжившие в наводнении забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту
Финляндия направила ноту из-за порчи забора посольства в Москве
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей. Что известно
Популярное видео
«Спартак» отпустил Заседу и новый провал «Амура»
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Парма» победила МБА

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости