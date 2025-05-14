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14 мая 2025, 11:41

Разыгрывающий Зайцев после ухода из «Уралмаша» перешел в МБА-МАИ

Разыгрывающий защитник Вячеслав Зайцев будет выступать за МБА-МАИ. О переходе сообщила пресс-служба московского клуба.

«Вячеслав станет еще одним достойным примером для наших молодых парней, которые, я уверен, смогут многому научиться у него. Как показывает практика, нам порой не хватает хладнокровия, опыта игры ключевых матчей, и это то, что Зайцев может дать нашей команде», сказал генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян.

В сезоне-2024/25 35-летний Зайцев выступал за «Уралмаш». В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ в 30 матчах он набирал в среднем 6,5 очка, выполняя 3,7 подбора, 2,1 передачи и 0,8 перехвата, проводя на паркете 21 минуту. В плей-офф «Уралмаш» проиграл «Локомотиву-Кубань» (1-3) в 1/4 финала.

В сезонах 2010/11 и 2022/23 Зайцев выиграл Единую лигу ВТБ в составе «Химок» и УНИКСа соответственно.

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БК МБА
БК Уралмаш
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