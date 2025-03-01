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Разыгрывающий ЦСКА Аврамович: «Нам было очень важно победить УНИКС и вернуть себе уверенность»

Ана Горшкова
Корреспондент

Разыгрывающий защитник ЦСКА Алекса Аврамович высказался о важности победы команды над УНИКСом (97:86) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сегодня мы победили, как настоящая команда. У нас была большая уверенность перед матчем. Во время паузы мы усердно и много тренировались, это и принесло нам сегодня необходимый результат. Мы сегодня играли плотно и жестко, что, мне кажется, и решило исход матча.

УНИКС — очень серьезная команда, у них в составе собраны игроки уровня Евролиги: Маркус Найт, Рейнольдс и несколько сильных российских баскетболистов. Нам было очень важно победить сегодня после четырех подряд поражений от команд из топ-4 и вернуть себе уверенность», — приводит слова Аврамовича Legalbet.

Армейцы лидируют в таблице Единой лиги ВТБ, выиграв 28 из 33 матчей. УНИКС с 27 победами в 34 играх располагается на третьем месте.

Источник: Legalbet
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БК УНИКС
БК ЦСКА
Алекса Аврамович
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