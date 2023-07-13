Разыгрывающий Топтунов перешел из «Зенита» в «Енисей»

Разыгрывающий Андрей Топтунов перешел в «Енисей», информирует сайт красноярской команды.

Срок контракта не сообщается. По информации СМИ, соглашение заключено по схеме «1+1».

В минувшем сезоне 20-летний баскетболист принял участие в 11 матчах за основу «Зенита» в Единой лиге ВТБ — 1,5 очка, 1,1 передачи.

Еще 11 встреч он провел в суперлиге со средней статистикой — 13,3 очка, 2,6 передачи, 4,6 подбора и 1,2 перехвата за 26 минут на паркете.