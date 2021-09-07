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Разыгрывающий Каспер Уэйр стал игроком «Енисея»

15:55
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Разыгрывающий Каспер Уэйр пополнил состав красноярского «Енисея», сообщает сайт клуба.

31-летний американец имеет опыт игры в НБА за «Филадельфию» и «Бруклин». С 2019 года Уэйр выступал за австралийский клуб «Сидней Кингз».

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал переход игрока.

«Уэйр — игрок с большим опытом. Мы надеемся, что он сумеет стать одним из лидеров «Енисея» и внесет большой вклад в команду как на площадке, так и за ее пределами», — сказал Анзулович.

Дополнительная информация:

https://basket-enisey.ru/news/?id=5325

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Иван Шитик все материалы автора

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