Разыгрывающий Каспер Уэйр стал игроком «Енисея»
Разыгрывающий Каспер Уэйр пополнил состав красноярского «Енисея», сообщает сайт клуба.
31-летний американец имеет опыт игры в НБА за «Филадельфию» и «Бруклин». С 2019 года Уэйр выступал за австралийский клуб «Сидней Кингз».
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал переход игрока.
«Уэйр — игрок с большим опытом. Мы надеемся, что он сумеет стать одним из лидеров «Енисея» и внесет большой вклад в команду как на площадке, так и за ее пределами», — сказал Анзулович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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