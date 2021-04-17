Разыгрывающий ЦСКА Джеймс может продолжить карьеру в «Бруклине»

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс попал в сферу интересов «Бруклина», сообщает Eurohoops.

По информации источника, «Нетс» рассматривают 30-летнего американца в качестве потенциального усиления команды перед плей-офф. Сообщается, что сейчас баскетболист находится в США.

29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач. 16 апреля сообщалось, что на игрока также претендует «Нью-Йорк».