Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Разыгрывающий ЦСКА Джеймс может продолжить карьеру в «Бруклине»

19:41
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА
Теги:

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс попал в сферу интересов «Бруклина», сообщает Eurohoops.

По информации источника, «Нетс» рассматривают 30-летнего американца в качестве потенциального усиления команды перед плей-офф. Сообщается, что сейчас баскетболист находится в США.

29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач. 16 апреля сообщалось, что на игрока также претендует «Нью-Йорк».

Дополнительная информация:

https://www.eurohoops.net/en/nba-news/1195870/mike-james-a-candidate-to-sign-with-the-nets/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд