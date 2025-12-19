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Разыгрывающий «Автодора» Мотовилов получил перелом голеностопного сустава

Анастасия Пилипенко

Разыгрывающий «Автодора» Григорий Мотовилов получил перелом голеностопного сустава, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний баскетболист получил повреждение 6 декабря в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (58:74).

«В ближайшее время клуб определится с дальнейшей тактикой лечения», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне Мотовилов провел 14 матчей, в которых в среднем набирал 7,4 очка, делал 2,6 результативных передачи.

«Автодор» с двумя победами в 16 матчах занимает десятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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Баскетбол
БК Автодор
Григорий Мотовилов
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