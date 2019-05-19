Райт признан лучшим "шестым" игроком Единой лиги ВТБ

Форвард краснодарского "Локомотив" Дорелл Райт признан лучшим "шестым" игроком (выход на площадку со скамейки запасных более чем в 50 процентах матчей) чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2018/19, информирует сайт турнира.

Американец в прошедшем регулярном чемпионате провел 24 матча. В среднем он набирал 12,2 очка, делал 3,7 подбора и 1,6 передачи.

– Хочу сказать спасибо Единой лиге ВТБ за то, что меня признали лучшим "шестым" игроком, – отметил Райт. – Это для меня многое значит. Конечно, такое достижение было бы невозможно без моих партнеров. Это большая честь, мне очень приятно.