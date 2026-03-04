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4 марта, 13:51

Рассмотрение дела Кирилла Елатонцева в НЦСА отложено

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Кирилл Елатонцев.
Фото Global Look Press

В среду, 4 марта, в Национальном центре спортивного арбитража в Москве состоялось слушание по спору между «Локомотивом-Кубань» и бывшим игроком клуба Кириллом Елатонцевым.

Как стало известно «СЭ», сегодня арбитры не смогли вынести решение. Представитель краснодарского клуба накануне слушания представил множество новых документов, которые были приобщены к делу. В связи с этим потребуется дополнительное время на их изучение как арбитрами, так и стороной баскетболиста. Дата нового заседания будет назначена позднее.

Елатонцев находился в системе «Локомотива-Кубань» с 2016 года и дважды признавался лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В конце декабря 2025-го Кирилл уехал в NCAA, его контракт с краснодарским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления до 2029 года.

Кирилл Елатонцев (справа).«Вручили повестку в военкомат, когда я лежал под капельницей». Громкое интервью Кирилла Елатонцева

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БК Локомотив-Кубань
Кирилл Елатонцев
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