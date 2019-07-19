"Рассчитываем, что Таюс поможет УНИКСу добиться поставленных целей"

Президент УНИКСа Евгений Богачев​ рассчитывает, что новичок Алекс Таюс поможет команде добиться успехов в новом сезоне. Ранее 31-летний центровой выступал за "Маккаби".

– Мы рассчитываем, что Таюс поможет нам добиться поставленных целей в Единой лиге и Еврокубке, – пояснил Президент УНИКСа Евгений Богачев. – Это опытный игрок, который выиграл много трофеев. То же самое можно сказать и про Вангелиса Манцариса. Таких ребят не хватало нам в последние несколько сезонов, когда мы останавливались в шаге от попадания в Евролигу. Надеюсь, что УНИКС стал сильнее в нынешнем межсезонье.