Раде Загорац покинул «Самару»

Баскетбольный клуб «Самара» объявил об уходе сербского форварда Раде Загораца.

28-летний баскетболист покидает команду в связи с истечением срока контракта.

«Мы благодарим Раде за время, проведенное в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

Загорац выступал за «Самару» с лета прошлого года. Он провел за команду 34 матча чемпионата, в которых в среднем набирал 7,9 очка и делал 3,9 подбора и 1,3 передачи.