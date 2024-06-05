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Сегодня, 11:33

Раде Загорац покинул «Самару»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Баскетбольный клуб «Самара» объявил об уходе сербского форварда Раде Загораца.

28-летний баскетболист покидает команду в связи с истечением срока контракта.

«Мы благодарим Раде за время, проведенное в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

Загорац выступал за «Самару» с лета прошлого года. Он провел за команду 34 матча чемпионата, в которых в среднем набирал 7,9 очка и делал 3,9 подбора и 1,3 передачи.

Источник: БК «Самара»
Баскетбол
БК Самара
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