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Сегодня, 18:30

Пять легионеров вернулись в расположение баскетбольного «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пять баскетболистов «Зенита», покидавших расположение клуба, уже вернулись в команду.

«После короткого отпуска, связанного с необходимостью визита домой, в стан «Зенита» уже вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Отметим, что 14 марта команда из Санкт-Петербурга проведет принципиальный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/tekushhaya-situaciya-v-komande
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