Пять легионеров вернулись в расположение баскетбольного «Зенита»

Пять баскетболистов «Зенита», покидавших расположение клуба, уже вернулись в команду.

«После короткого отпуска, связанного с необходимостью визита домой, в стан «Зенита» уже вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Отметим, что 14 марта команда из Санкт-Петербурга проведет принципиальный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.