Прифтис верит, что у УНИКСа остается шанс в финальной серии с ЦСКА
Главный тренер УНИКС Димитрис Прифтис перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что перед его командой стоит сложная задача. Армейцы ведут в серии — 2-0.
«К сожалению, мы провели две очень плохие игры и наша задача теперь еще сложнее. Это очевидно, что мы не в своем ритме сейчас, особенно в нападении и это ровно то, что мы должны улучшить к следующей игре. В защите мы старались, особенно во второй части игры, но этого недостаточно. В первую очередь, для нас важно восстановиться ментально и вместе, командой, сыграть следующую игру. Шанс еще остается», — цитирует пресс-служба казанского клуба Прифтиса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/unics/?id=samyy-vazhnyy-boy-v-moskve
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