Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Прифтис верит, что у УНИКСа остается шанс в финальной серии с ЦСКА

00:41
Теги:

Главный тренер УНИКС Димитрис Прифтис перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что перед его командой стоит сложная задача. Армейцы ведут в серии — 2-0.

«К сожалению, мы провели две очень плохие игры и наша задача теперь еще сложнее. Это очевидно, что мы не в своем ритме сейчас, особенно в нападении и это ровно то, что мы должны улучшить к следующей игре. В защите мы старались, особенно во второй части игры, но этого недостаточно. В первую очередь, для нас важно восстановиться ментально и вместе, командой, сыграть следующую игру. Шанс еще остается», — цитирует пресс-служба казанского клуба Прифтиса.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/unics/?id=samyy-vazhnyy-boy-v-moskve

Читайте также

Чакветадзе: «Полуфинал с Зиданшек — это прямая дорога к финалу для Павлюченковой»
Какие девушки самые вздорные в отношениях
Не дожили до 30: рэперы, которые ушли из жизни слишком рано
Умерла актриса фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд