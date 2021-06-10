Прифтис верит, что у УНИКСа остается шанс в финальной серии с ЦСКА

Главный тренер УНИКС Димитрис Прифтис перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что перед его командой стоит сложная задача. Армейцы ведут в серии — 2-0.

«К сожалению, мы провели две очень плохие игры и наша задача теперь еще сложнее. Это очевидно, что мы не в своем ритме сейчас, особенно в нападении и это ровно то, что мы должны улучшить к следующей игре. В защите мы старались, особенно во второй части игры, но этого недостаточно. В первую очередь, для нас важно восстановиться ментально и вместе, командой, сыграть следующую игру. Шанс еще остается», — цитирует пресс-служба казанского клуба Прифтиса.