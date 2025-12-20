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20 декабря 2025, 21:00

Президента УНИКСа о победе над «Зенитом»: «Этот успех можно назвать новогодним чудом»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал победу над «Зенитом» (88:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в субботу, 20 декабря в Казани.

«Если честно, то я не верил, что сможем обыграть «Зенит» в нынешнем состоянии. По сути, выиграли матч всемером. Три иностранца (один из них играл с недопеченной травмой) плюс Кулагин, Швед, Лопатин и Захаров. Больше помощи со скамейки ждать практически не приходилось. Поэтому могу назвать этот успех новогодним чудом. Все-таки больше домашних игр в этом году у нас не будет. Здорово, что смогли порадовать своих болельщиков перед праздниками, выиграв у прямого конкурента».

УНИКС делит первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2025/26 с ЦСКА — обе команды одержали по 14 побед в 16 матчах. «Зенит» идет на третьей строчке — 11 побед при шести поражениях.

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БК Зенит
БК УНИКС
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