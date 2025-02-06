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6 февраля 2025, 22:00

Президент «Уралмаша» назвал своего любимого легионера

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» назвал имена игроков, чьими действиями он доволен в этом сезоне.

— Кто из игроков вас радует в этом сезоне, а кем вы, наоборот, недовольны?

— В целом у нас ровная, хорошая команда. Надеюсь, что парни сыграются и покажут свой лучший баскетбол в «Финале четырех» и в плей-офф. Что касается персоналий, то из легионеров выделю Нельсона и Дагласа. Они стабильны. Далтон — очень сильный игрок, рад, что взял его по ходу сезона. Из россиян Глазунов играет достойно, несмотря на возраст.

— Джавонте Даглас выглядит подавленным в последних матчах. С ним все в порядке?

— Даглас всегда готов биться за «Уралмаш». Самый любимый мой игрок из легионеров. Что касается его настроения, то у него в семье произошла большая неприятность. Обойдусь без подробностей, но парень пережил серьезный стресс. Я вернул его к жизни. Сейчас он снова тренируется, работает в полную силу. Все будет хорошо.

В этом сезоне Даглас в среднем набирает 10,8 очка и 6,0 подбора. Игрок был выбран болельщиками на Матч звезд-2025 Единой лиги ВТБ.

Баскетбольная арена &laquo;Уралмаша&raquo;.«Когда губернатор увидел, сколько я трачу на команду, то сильно удивился». Интервью президента «Уралмаша»

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БК Уралмаш
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