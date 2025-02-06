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6 февраля 2025, 22:15

Ганиенко об амбициях «Уралмаша»: «Мы должны еще ближе подбираться к четверке»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Виктор Ганиенко высказался о том, что генменеджеры клубов Единой лиги ВТБ признали «Уралмаш» лучшей командой турнира за пределами топ-4.

— В недавнем анонимном опросе генеральных менеджеров клубов Единой лиги «Уралмаш» признали лучшей командой за пределами топ-4.

— Так и должно быть. Более того, скажу, что мы должны еще ближе подбираться к четверке. В этом сезоне мы проиграли четыре игры в концовке, которые обязаны были забирать. То есть сейчас у нас было бы не 15, а 19 побед, и мы были бы рядом с «Локо».

— Сколько личных средств вы тратите на свою команду за один сезон?

— Я отвечу уклончиво. Когда губернатор региона увидел эти цифры, то сначала он сильно удивился. А спустя время стал помогать команде. В этом сезоне мы первые за 10 лет получили финансирование из бюджета области (в прошлом сезоне бюджет «Уралмаша» составлял около 348 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»).

— Вам приятна такая реакция губернатора?

— Я не честолюбивый. Люблю баскетбол, свой город. За эти годы почти все люди, с которыми приходилось взаимодействовать, приходили в клуб, чтобы заработать. Я работаю 13 лет бесплатно. Ни копейки не получаю, только трачу.

Баскетбольная арена &laquo;Уралмаша&raquo;.«Когда губернатор увидел, сколько я трачу на команду, то сильно удивился». Интервью президента «Уралмаша»

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БК Уралмаш
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