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Сегодня, 23:09

Президент УНИКСа считает, что четвертый матч против «Локомотива-Кубани» будет ключевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что четвертый матч финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ между казанским клубом и краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» будет ключевым.

«Хотелось бы, чтобы сыграли увереннее. Начали матч хорошо, повели ведь плюс 15, но половину закончили — минус 4. Как всегда это касается русских: долго запрягаем, потом догоняем и быстро едем. Хорошо, что удалось догнать «Локомотив» и вырвать победу. Помогли наша скамейка — и Зайцев, и Воронцевич. Благодаря им иностранцы смогли передохнуть и сохранить силы на концовку. Одно очко — это убедительная победа, так ведь? Повели в серии — хорошо, но 13 числа будет ключевая игра, думаю», — приводит слова Богачева ТАСС.

УНИКС в четверг на выезде победил краснодарский «Локомотив-Кубань» 82:81.

Счет в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч пройдет 13 мая в Краснодаре, начало — 14.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/17728539
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Евгений Богачев
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