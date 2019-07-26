Президент УНИКСа недоволен новыми штрафами в Единой лиге ВТБ

Президент УНИКСа Евгений Богачев признался, что недоволен столь резким увеличением штрафов в Единой лиге ВТБ. Он даже поднимал этот вопрос на Совете лиги, который проходил в Москве в середине июля.

– Мне кажется, по многим позициям штрафы сильно завышены, – цитируют "Известия" Богачева. – Я не против их увеличения, но всему должны быть разумные пределы. Надеюсь, что лига пересмотрит свое решение по ряду пунктов.

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