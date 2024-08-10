Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев стал главным тренером команды

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев стал главным тренером команды, сообщается на официальном сайте клуба.

«Уверен в этом решении и точно знаю, что нужно команде для прогресса и побед!» — сказал Ведищев.

Ведищев является президентом «Локомотива-Кубани» с 2003 года. 10 августа клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Александером Секуличем. В сезоне-2023/24 краснодарцы заняли четвертое место в Единой лиге ВТБ.