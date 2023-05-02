Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев: «Нужно быть готовыми ментально к финалу»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ, 4-3) в седьмом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Честно, испытываю большое счастье, эмоций много. Очень тяжелый матч. Я все ждал, когда же уже время закончится, а тут еще 5 дополнительных минут, которые растянулись еще на четверть часа… В общем, нервы, нервы, нервы. Мы счастливы, мы только что обыграли самый титулованный клуб страны, который почти всегда был в финалах. Это очень круто, я так думаю.

Но впереди финал, и нам нужно быть к нему готовыми, прежде всего ментально. Нам нужно успокоиться сейчас. Мы, конечно, отпразднуем, но уже через четыре дня первый матч финала, поэтому ждем своего соперника. Думаю, нам все равно, с кем играть. Нам нужно думать о том, как будем выглядеть мы, как будем готовы мы. Соперников не выбирают, это неблагодарное дело. Мы ждем ту команду, которая будет лучшей в своей полуфинальной серии. Я думаю, мы готовы и к УНИКСу, и к «Зениту». Все в наших руках», — приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.

ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ не вышел в финал турнира. В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом».