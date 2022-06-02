Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

2 июня, 23:48

Президент Лиги ВТБ считает, что седьмой матч финальной серии — лучшая вывеска турнира

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал итоги шестого матча финальной серии. «Зенит» разгромил ЦСКА и сравнял счет (82:63, 3:3).

«Сценарий и сюжет завораживают, — сказал Сергей Кущенко «СЭ. — Если сравнить с театром, то у нас наметился седьмой акт. Уверен, что в Москве будет оглушительный аншлаг. Седьмой матч — лучшая вывеска Единой лиги. Если говорить про шестую игру, то два последних матчах проходят по схожему сценарию. ЦСКА здорово начинает, проходят все комбинации, но когда происходит ротация, то научаются провалы в защите. В середине второй четверти стало понятно, что выиграет тот, кто будет лучше защищаться. Паскуаль использовал ротацию в 12 человек, дал им понять, что ему нужны все. Мне кажется, это решение было крайне важным. Конечно, у ЦСКА большие проблемы из-за отъезда шести легионеров. Хэкетт, Шенгелия, Григонис, Лундерг играли важные роли. Скамейки им немного не хватает. «Зенит» научился этим пользоваться».

Седьмой матч финальной серии состоится 5 июня в Москве.

1
Читайте также
Подробности расставания Шакиры и Пике: постоянные измены и нежелание жениться
Волкову надо реабилитировать карьеру, иначе титула не видать. Лучший россиянин в UFC готовится к бою с мотивированным Розенстрайком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итудис взял на себя ответственность за поражение ЦСКА от «Зенита»

Паскуаль после победы над ЦСКА рассказал, что за финальной серией следит вся Европа
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости