Президент Лиги ВТБ считает, что седьмой матч финальной серии — лучшая вывеска турнира

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал итоги шестого матча финальной серии. «Зенит» разгромил ЦСКА и сравнял счет (82:63, 3:3).

«Сценарий и сюжет завораживают, — сказал Сергей Кущенко «СЭ. — Если сравнить с театром, то у нас наметился седьмой акт. Уверен, что в Москве будет оглушительный аншлаг. Седьмой матч — лучшая вывеска Единой лиги. Если говорить про шестую игру, то два последних матчах проходят по схожему сценарию. ЦСКА здорово начинает, проходят все комбинации, но когда происходит ротация, то научаются провалы в защите. В середине второй четверти стало понятно, что выиграет тот, кто будет лучше защищаться. Паскуаль использовал ротацию в 12 человек, дал им понять, что ему нужны все. Мне кажется, это решение было крайне важным. Конечно, у ЦСКА большие проблемы из-за отъезда шести легионеров. Хэкетт, Шенгелия, Григонис, Лундерг играли важные роли. Скамейки им немного не хватает. «Зенит» научился этим пользоваться».

Седьмой матч финальной серии состоится 5 июня в Москве.